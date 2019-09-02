2019-09-02T16:54:40+03:00
Звезды

Драмтеатр показал воронежцам детскую премьеру по Остеру

В спектакле зрителей ждет абсурдный юмор и яркие костюмы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

- А напугайте меня сильно-пресильно! Ну пофалуйста! - умоляет забавный дядька в красных очках и смешной детской розовой шапке.

1 сентября Кольцовский театр открыл новый сезон. И в честь школьного праздника – детской премьерой. Режиссер Владимир Петров поставил спектакль «Человек с детским акцентом», вдохновившись рассказами Григория Остера из циклов «Легенды и мифы Лаврового переулка» и «Школа ужасов».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У главного героя беда - неистребимый детский акцент, от которого он никак не может избавиться. Его в детстве сильно напугали. Вот он хочет теперь вышибить клин клином. И детвора пытается ему помочь так, что из ушей идет пар. Тяпа Тапочкин, Вовча, Васька-первоклассник, Катька-оружие и другие герои Остера пугают бедолагу жуткими историями про живых мурашек и мальчика-очкарика, который одним взглядом выводит из строя танки. Неспроста жанр постановки в театре назвали страшилками и ужастиками для детей младшего, среднего и пожилого возраста. Да-да, взрослым есть чему улыбнуться, в том числе отсылкам к любимому советскому фильму «По семейным обстоятельствам». В спектакле зрителей ждут много юмора, иронии, гротеска и абсурда, яркие костюмы и оригинальный реквизит вроде биноклей из пластиковых бутылок.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В постановке принимают участие артисты Денис Кулиничев, Мария Щербакова, Егор Козаченко, Дамир Миркамилов, Алевтина Чернявская, Евгений Чистяков, Милена Хорошко, Екатерина Суязова, Александр Рубан.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В следующий раз премьеру покажут 6 и 19 октября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Премьера «Человек с детским акцентом» в Воронежском драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Год назад мы поставили задачу ввести 20 новых социальных объектов»
В Воронежской области открылся уникальный инновационный образовательный центр
На День города в центре Воронежа выступит Лев Лещенко
В Воронежской области на видео попал момент аварии, унесшей жизни четырех человек
В воронежской военно-воздушной академии в сотый раз отметили День знаний
В Воронежской области задержали неадекватного водителя под героином
Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ
Воронежские следователи проверят действия известного общественника
В Воронежской области мужчина угнал автомобиль, чтобы навестить бабушку и дедушку
В Воронеже завершается сезон бесплатных пеших экскурсий
Автобус к воронежской школе в «Озерках» обещают запустить через три недели
Жители Воронежской области набрали автокредитов на миллиард
На открытии нового сезона в Камерном перед воронежцами выступят двойники Элджея и Тимы Белорусских
В День города воронежцев ждет бесплатный концерт в Зеленом театре
Воронежские мультистобальники поступили в один вуз
Под Воронежем пройдет «Кубок Мосина» по стрельбе из «трехлинеек»
Воронежские музыканты исполнили гимн страны в общероссийской акции
Юбилей Бунина в Воронежской области отметят 60-ю событиями
Воронежские велосипедистки выиграли первенство России
В Воронеже бывший убийца чуть не расправился со своей возлюбленной
Защитника воронежского «Факела» вызвали в юношескую сборную России
В Воронежской области в реке нашли тело женщины
В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Воронежской области студенты и школьники снова смогут ездить в электричках со скидкой
В Воронеже молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и погиб
В Воронеже проведут капремонт детской поликлиники №7
Массовое ДТП в Воронежской области на трассе М-4 "Дон": четверо погибших
Гол воронежца помог «Краснодару» стать лидером Премьер-лиги