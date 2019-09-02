Драмтеатр показал воронежцам детскую премьеру по Остеру

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-02T16:54:40+03:00

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- А напугайте меня сильно-пресильно! Ну пофалуйста! - умоляет забавный дядька в красных очках и смешной детской розовой шапке.

1 сентября Кольцовский театр открыл новый сезон. И в честь школьного праздника – детской премьерой. Режиссер Владимир Петров поставил спектакль «Человек с детским акцентом», вдохновившись рассказами Григория Остера из циклов «Легенды и мифы Лаврового переулка» и «Школа ужасов».

У главного героя беда - неистребимый детский акцент, от которого он никак не может избавиться. Его в детстве сильно напугали. Вот он хочет теперь вышибить клин клином. И детвора пытается ему помочь так, что из ушей идет пар. Тяпа Тапочкин, Вовча, Васька-первоклассник, Катька-оружие и другие герои Остера пугают бедолагу жуткими историями про живых мурашек и мальчика-очкарика, который одним взглядом выводит из строя танки. Неспроста жанр постановки в театре назвали страшилками и ужастиками для детей младшего, среднего и пожилого возраста. Да-да, взрослым есть чему улыбнуться, в том числе отсылкам к любимому советскому фильму «По семейным обстоятельствам». В спектакле зрителей ждут много юмора, иронии, гротеска и абсурда, яркие костюмы и оригинальный реквизит вроде биноклей из пластиковых бутылок.

В постановке принимают участие артисты Денис Кулиничев, Мария Щербакова, Егор Козаченко, Дамир Миркамилов, Алевтина Чернявская, Евгений Чистяков, Милена Хорошко, Екатерина Суязова, Александр Рубан.

В следующий раз премьеру покажут 6 и 19 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/729600" frameborder="0"></iframe> Премьера «Человек с детским акцентом» в Воронежском драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU