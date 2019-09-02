Воронежские мультистобальники поступили в один вуз
Воронежские мультистобальники - Сергей Новиков и Дмитрий Корогод - выбрали один и тот же вуз - Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, каждый из парней набрал по 300 баллов в сумме по ЕГЭ. Дмитрий Корогод - ученик гимназии им. академика Н.Г. Басова. Он получил максимум по профильной математике, физике и химии. Русский язык школьник сдал на 87 баллов.
- Абсолютно любой человек может хорошо подготовиться к экзаменам, нет какого-то правильного пути. Нужно просто желать этого, - говорил о своих результатах сам Дмитрий.
Сергей Новиков - выпускник кадетского корпуса Военно-воздушной академии. Парень набрал 100 баллов по профильной математике, физике, а также информатике и ИКТ.
В Воронежской области по итогам года окончили школы также шесть 200-бальников. Четыре из них учились в Воронеже:
ИСТОЧНИК KP.RU