Воронежские мультистобальники поступили в один вуз

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-02T13:45:33+03:00

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Воронежские мультистобальники - Сергей Новиков и Дмитрий Корогод - выбрали один и тот же вуз - Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, каждый из парней набрал по 300 баллов в сумме по ЕГЭ. Дмитрий Корогод - ученик гимназии им. академика Н.Г. Басова. Он получил максимум по профильной математике, физике и химии. Русский язык школьник сдал на 87 баллов.

- Абсолютно любой человек может хорошо подготовиться к экзаменам, нет какого-то правильного пути. Нужно просто желать этого, - говорил о своих результатах сам Дмитрий.

Сергей Новиков - выпускник кадетского корпуса Военно-воздушной академии. Парень набрал 100 баллов по профильной математике, физике, а также информатике и ИКТ.

В Воронежской области по итогам года окончили школы также шесть 200-бальников. Четыре из них учились в Воронеже:

ИСТОЧНИК KP.RU