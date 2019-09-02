Юбилей Бунина в Воронежской области отметят 60-ю событиями

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-02T12:54:46+03:00

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В Воронеже, на родине Ивана Бунина, в 2020-м пройдет 60 крупных и разноплановых событий, посвященных 150-летию со дня рождения писателя. Об этом первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Мария Мазур сообщила на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея Новбелевского лауреата в липецком Ельце с участием заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

В Воронежской области пройдут беседы, книжно-иллюстративные выставки, экскурсии, литературно-музыкальные программы. А главное - наконец, в сентябре 2020 года в столице Чероземья откроется музей писателя - в доме, где он родился.

ИСТОЧНИК KP.RU