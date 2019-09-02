В Воронеже бывший убийца чуть не расправился со своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-02T11:49:25+03:00

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В Воронеже задержали мужчину, чуть не убившего свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 сентября.

Инцидент произошел на улице Матросова. Там пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились и 37-летний мужчина воткнул нож в грудь 30-летней возлюбленной. После этого вытер нож от следов крови и сбежал.

Женщина заявила в полицию. Через некоторое время сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что он направился к своим родственникам в Репьевский район, а затем намеревается скрыться на территории другого государства. Мужчину задержали. В отделе полиции он признал свою вину.

В настоящее время на местного жителя, ранее судимого за убийство, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU