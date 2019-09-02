В Воронеже бывший убийца чуть не расправился со своей возлюбленной
В Воронеже задержали мужчину, чуть не убившего свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 сентября.
Инцидент произошел на улице Матросова. Там пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились и 37-летний мужчина воткнул нож в грудь 30-летней возлюбленной. После этого вытер нож от следов крови и сбежал.
Женщина заявила в полицию. Через некоторое время сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что он направился к своим родственникам в Репьевский район, а затем намеревается скрыться на территории другого государства. Мужчину задержали. В отделе полиции он признал свою вину.
В настоящее время на местного жителя, ранее судимого за убийство, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU