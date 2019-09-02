В Воронежской области в реке нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-02T11:05:25+03:00

ЧП случилось в Борисоглебске в притоке реки Ворона

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В Борисоглебске в притоке реки Ворона нашли тело женщины. Об этом сообщили местные жители.

ЧП случилось 1 сентября. По рассказам горожан, женщину заметили подростки, которые пришли рано утром порыбачить. Они и сообщили в полицию.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области пояснили, что женщине на вид 40 лет. Ее личность устанавливается следователями и сотрудниками полиции. По данному факту проводится проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU