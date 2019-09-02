В Воронежской области в реке нашли тело женщины
ЧП случилось в Борисоглебске в притоке реки Ворона
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В Борисоглебске в притоке реки Ворона нашли тело женщины. Об этом сообщили местные жители.
ЧП случилось 1 сентября. По рассказам горожан, женщину заметили подростки, которые пришли рано утром порыбачить. Они и сообщили в полицию.
В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области пояснили, что женщине на вид 40 лет. Ее личность устанавливается следователями и сотрудниками полиции. По данному факту проводится проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU