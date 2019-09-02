2019-09-02T11:05:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области в реке нашли тело женщины

ЧП случилось в Борисоглебске в притоке реки Ворона
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борисоглебске в притоке реки Ворона нашли тело женщины. Об этом сообщили местные жители.

ЧП случилось 1 сентября. По рассказам горожан, женщину заметили подростки, которые пришли рано утром порыбачить. Они и сообщили в полицию.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области пояснили, что женщине на вид 40 лет. Ее личность устанавливается следователями и сотрудниками полиции. По данному факту проводится проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24