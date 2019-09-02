В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-02T10:31:26+03:00

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Уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудили правоохранитетели после ДТП в Павловском районе, которое унесло жизни четверых человек. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Напомним, примерно в 19.05 часов на 688 километре автодороги М-4 «Дон» 57-летний воронежец на «Ниссан-Ноте», двигаясь в сторону столицы Черноземья, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Где столкнулся с «Мазом», им управлял 57-летней житель Республики Беларусь. От удара грузовик отскочил на противоположенную полосу и врезался в «Ситроен-Берлинго» и «Опель-Инсигния». За рулем первой машины находился 53-летний житель Владимирской области, второй - мужчина из Подмосковья, также 53 лет.

В результате аварии погибли четыре человека: водители «Ниссана» и «Ситроена», а также 53-летняя пассажирка и 15-летний подросток последней из указанных иномарок. Кроме того, травмы получили 10-летний мальчик, находившийся в «Ниссане» и водитель грузовика. Люди в «Опеле» не пострадали.

- В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия, осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства видеозапись, - добавили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU