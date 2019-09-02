2019-09-02T09:49:03+03:00
Общество

В Воронежской области студенты и школьники снова смогут ездить в электричках со скидкой

Для этого им всего лишь нужно предъявить студенческий билет или справку с места учебы
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с 1 сентября возобновились 50% скидки для студентов очной формы обучения и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе «ППК «Черноземье».

Напомним, для того, чтобы купить билет за полцены, пассажирам необходимо предъявить студенческий билет или справку с места учебы. Действовать скидка будет до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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