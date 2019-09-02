2019-09-02T09:20:37+03:00
Происшествия

В Воронеже молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и погиб

Страшная авария случилась на улице Арбатской
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Автомобилист не пострадал.Автомобилист не пострадал.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Воронеже 22-летний парень на мотоцикле «Кавасаки» влетел в автомобиль ВАЗ-2110. От полученных травм он скончался на месте ДТП Авария случилась накануне, 1 сентября, в 21.20 на улице Арбатской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 сентября.

«Десяткой» управлял 19-летний местный житель. Он не пострадал. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 62, на федеральных трассах – 14, в районах области – 32. В 9 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 17 человек и 5 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24