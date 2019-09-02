В Воронеже молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и погиб

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-02T09:20:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 22-летний парень на мотоцикле «Кавасаки» влетел в автомобиль ВАЗ-2110. От полученных травм он скончался на месте ДТП Авария случилась накануне, 1 сентября, в 21.20 на улице Арбатской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 сентября.

«Десяткой» управлял 19-летний местный житель. Он не пострадал. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 62, на федеральных трассах – 14, в районах области – 32. В 9 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 17 человек и 5 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU