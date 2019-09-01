Массовое ДТП в Воронежской области на трассе М-4 "Дон": четверо погибших

СЕГОДНЯ 21:04 2019-09-01T21:48:00+03:00

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Жуткое ДТП с четырьмя погибшими случилось 1 сентября примерно в 19.30 в Павловском районе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на 688 км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, водитель "Ниссана", двигаясь в сторону Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовиком "Маз", который от удара налетел на "Ситроен" и "Опель" . Эти две машины, как и "Ниссан", ехали по направлению в областной центр.

В результате аварии погибли четыре человека: водители "Ниссана" и "Ситроена", а также два пассажира последнего автомобиля. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили ребенок из "Ниссана" и водитель грузовика, их доставили в больницу.

фото с места аварии.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии. Личности погибших и пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU