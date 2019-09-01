Гол воронежца помог «Краснодару» стать лидером Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-01T18:55:34+03:00

Дмитрий Скопинцев уже вполне освоился в "Краснодаре". Фото: с сайта ФК "Краснодар".

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22-летний воронежец Дмитрий Скопинцев открыл счет в матче восьмого тура Премьер-лиги. Его нынешняя команда «Краснодар» встречалась в Екатеринбурге с местным «Уралом».

Гол у Дмитрия получился весьма эффектным. На 19 минуте после замысловатой комбинации, развивавшейся в центре штрафной «Урала», после серии стеночек в стиле московского «Спартака» времен Олега Романцева Скопинцев несильно, но точно «положил» мяч в угол ворот хозяев.

В итоге «Краснодар» победил 4:2 и вышел на первое место в Премьер-лиге. Если начинающаяся через считанные минуты игра «Спартака» с «Зенитом» закончится вничью, «быки» так и останутся во главе турнирной таблицы.

Интересно, не жалеет ли главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев о том, что никак не использовал Скопинцева в еврокубках? Он точно был бы не хуже многих своих партнеров, опозорившихся в противостоянии с греческим «Олимпиакосом».

ИСТОЧНИК KP.RU