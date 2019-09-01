2019-09-01T18:33:25+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» приглашает болельщиков на встречу с командой

Она пройдет в актовом зале ВГТУ 3 сентября
Юрий КОЗЛОВ
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Всех любителей хоккея «Буран» приглашает на традиционную предсезонную встречу с командой. В наступающем регулярном первенстве ВХЛ будет интересно понаблюдать за вернувшимся в родные пенаты одним из ведущих игроков «ураганных» Алексеем Князевым и за массой молодых и перспективных молодых людей из системы ярославского «Локомотива». А пока хоккеистам и тренерам можно будет задать любые интересующие вас вопросы, а также взять у них автограф и сделать с ними селфи или обычное фото.

Встреча с болельщиками пройдет 3 сентября по адресу: ул. 20-лет Октября, 84, в актовом зале ВГТУ (расположен во 2 корпусе с колоннами). Начнется она в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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