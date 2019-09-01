СМИ: главный налоговик Воронежской области подает в отставку
Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Воронежской области Игорь Понкратов подал в отставку. Сделал он это тривиальным способом: написал заявление по собственному желании. По данным тех же источников, это сознательный согласованный шаг, а не проявление сиюминутных эмоций. Отставку наверняка удовлетворят.
Стоит оговориться, что пока никакой официальной информации об отставке Игоря Понкратова нет.
Игорю Николаевичу 57 лет, так что о пенсии думать рано. Большую часть своей карьеры Понкратов работал по финансовой части в белгородских налоговых органах. Был у него и боевой опыт – год командировки в Афганистан сразу после окончания учебы в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
С 2007 по 2017 годы Игорь Понкратов работал руководителем управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области. Два года назад по приказу Минфина от 1 сентября (любопытное совпадение) сменил прежнего главного налоговика Воронежской области Сергея Дуканова.
ИСТОЧНИК KP.RU