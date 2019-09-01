2019-09-01T17:02:45+03:00
Общество

СМИ: главный налоговик Воронежской области подает в отставку

По сведениям ряда источников, Игорь Понкратов написал заявление по собственному желанию
Артем ИЛЬИН
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Игорь Понкратов (в центре) возглавляет региональное УФНС с осени 2017 года.Игорь Понкратов (в центре) возглавляет региональное УФНС с осени 2017 года.Фото: с сайта УФНС России по Воронежской области.
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Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Воронежской области Игорь Понкратов подал в отставку. Сделал он это тривиальным способом: написал заявление по собственному желании. По данным тех же источников, это сознательный согласованный шаг, а не проявление сиюминутных эмоций. Отставку наверняка удовлетворят.

Стоит оговориться, что пока никакой официальной информации об отставке Игоря Понкратова нет.

Игорю Николаевичу 57 лет, так что о пенсии думать рано. Большую часть своей карьеры Понкратов работал по финансовой части в белгородских налоговых органах. Был у него и боевой опыт – год командировки в Афганистан сразу после окончания учебы в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

С 2007 по 2017 годы Игорь Понкратов работал руководителем управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области. Два года назад по приказу Минфина от 1 сентября (любопытное совпадение) сменил прежнего главного налоговика Воронежской области Сергея Дуканова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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