Воронежскому «Бурану» «Ростов» ответил зеркальным разгромом

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-01T15:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Крайне неудачно завершился для «Бурана» второй из спаренных матчей с ХК «Ростов». Напомним, первый «ураганные» выиграли очень уверенно – 4:0.

Увы, соседи с юга не стали откладывать месть за разгром в долгий ящик. 1 сентября они с самого начала матча взялись за дело как следует. А вот воронежцы долго почивали на лаврах недавнего выигрыша. А когда «проснулись», было уже поздно. Единственный гол в ответ на пять ростовских забил Антипов после неплохой комбинации с участием Кляузова и Сергеева.

Теперь впереди у «Бурана» - старт регулярного первенства ВХЛ. 6 сентября посетителей «Юбилейного» ждет черноземное дерби с ХК «Тамбов». Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU