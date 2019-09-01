Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-01T13:22:18+03:00

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На фоне неоднозначного лета с холодным июлем сентябрь обещает быть теплым и сухим. Об этом сообщили воронежские синоптики.

По данным Воронежского гидрометцентра, первые десять дней сентября будут почти летними. Средняя температура будет держаться в районе +19 градусов, что на два градуса выше нормы первого месяца осени. Осадков, по прикидкам метеорологов, выпадет на 70 процентов меньше, чем в обычном среднестатистическом сентябре, - около 40 миллиметров. Среднесуточная температура сентября в целом, по предварительным данным, будет равняться + 15 градусам.

Так что теплый сентябрь компенсирует практически осенний июль. Напомним, что на День знаний не будет исключением: прогноз на 2 сентября также порадует и школьников, и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU