Воронежский «Буран» разгромил ХК «Ростов»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-01T11:57:54+03:00

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Товарищеский матч «Бурана» с ХК «Ростов», проходивший во Дворце спорта «Юбилейный», собрал немалую для игр такого статуса аудиторию – 950 зрителей. Свою роль, конечно, сыграло и то, что вход был бесплатным. Те, кто пришли, наверняка не пожалели – «Буран» выглядел солидно.

Уже на четвертой минуте Чиглинцев с подачи Шацкого открыл счет. Затем «ураганные» показали, что хорошо умеют реализовывать большинство. На шестой минуте после нескольких пасов головы у защитников гостей закружились, и они не смогли помешать Антипову отправить шайбу в сетку – 2:0.

Во втором периоде ситуация сначала развивалась, как и в первом – теперь уже на 24 минуте цели достиг бросок Андреева – 3:0. Однако ростовчанам удалось почти на полчаса игрового времени повесить замок на своих воротах. Правда, сократить разницу в счете им так и не удалось. А на 52 минуте окончательно оформил разгром точный бросок Шипилова – 4:0.

Еще один поединок с «Ростовом» пройдет сегодня, 1 сентября. Начало в 13.00. Вход бесплатный. А уже 6 сентября стартует регулярное первенство ВХЛ. Также в Воронеже «Буран» сразится с ХК «Тамбов». Эта игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU