В Воронеже в День знаний будет по-летнему тепло

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-01T10:29:28+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на большую часть предстоящей недели. По прикидкам синоптиков, антициклон, принесший благостную погоду, – ночью прохладно, днем тепло, местами даже жарко – не спешит уходить из нашей области и с наступлением сентября. Правда, ближе к концу будущей рабочей недели обещают прохладу днем, зато и ночь будет теплее.

В понедельник, 2 сентября, который по прихоти календаря стал Днем знаний, торжества в школах не будут омрачены дождем. Безлунную ночь с температурой +13 градусов, во время которой подует западный ветер, в светлое время суток сменит солнышко, лишь периодически закрываемое облаками. Потеплеет в два раза – до +26.

Во вторник, 3 сентября, вернется ненадолго вытесненный западным восточный ветер. Он принесет с собой +14 градусов, луны снова не будет видно из-за облаков. Днем прилетит уже северный ветер. Однако погода будет ровно такой же, что и сутки назад, - переменная облачность и +26 градусов.

В среду, 4 сентября, подует уже южный ветер. Ночь будет абсолютно такой же, что и сутки ранее – безлунной при +14 градусах. Днем так же, как и 3 сентября, на солнце будут набегать облака, но будет чуть пожарче, - +27 градусов.

В ночь на четверг, 5 сентября, синоптики обещают облачную ночь, температура будет держаться в районе +15 градусов. Днем подует западный ветер, и будет не так тепло и даже жарко, как в предыдущие дни, – +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU