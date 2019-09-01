Под Воронежем в ночном пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-01T09:17:35+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, в 4.23 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района. Там загорелся жилой дом.

- На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя нашими сотрудниками. К моменту прибытия на место возгорания дом площадью 100 квадратных метров полыхал так, что спасти его не было уже никакой возможности. Он выгорел полностью. На пепелище обнаружили труп 58-летней женщины. Причину ее смерти, а также, почему возник пожар, еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU