19-летний парень на «БМВ» устроил массовое ДТП в центре Воронежа
После аварии на близлежащих улицах разрослась многокилометровая пробка
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31 августа примерно в 16:45 в массовом ДТП на площади Застава пострадала женщина, пассажирка «Мерседеса». Как сообщили в городской Госавтоинспекции, со стороны улицы Средне-Московской в сторону Московского проспекта направлялся 19-летний парень на «БМВ».
Молодой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 29-летний местный житель. От удара отечественный легковой автомобиль отбросило на тот самый «Мерседес» и «Рено Логан». После аварии на близлежащих улицах разрослась многокилометровая пробка. Инспекторам предстоит разобраться в деталях данного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU