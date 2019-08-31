2019-08-31T20:49:34+03:00
Происшествия

19-летний парень на «БМВ» устроил массовое ДТП в центре Воронежа

После аварии на близлежащих улицах разрослась многокилометровая пробка
Олег ИВАНОВ
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31 августа примерно в 16:45 в массовом ДТП на площади Застава пострадала женщина, пассажирка «Мерседеса». Как сообщили в городской Госавтоинспекции, со стороны улицы Средне-Московской в сторону Московского проспекта направлялся 19-летний парень на «БМВ».

Молодой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 29-летний местный житель. От удара отечественный легковой автомобиль отбросило на тот самый «Мерседес» и «Рено Логан». После аварии на близлежащих улицах разрослась многокилометровая пробка. Инспекторам предстоит разобраться в деталях данного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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