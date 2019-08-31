Воронежский «Факел» разгромил в Москве «Текстильщик»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-31T18:59:54+03:00

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31 августа воронежский «Факел» в матче одиннадцатого тура первенства ФНЛ сезона 2019-2020 в Москве встретился с командой «Текстильщик» из Иваново. Наши футболисты смогли одержать уверенную победу со счетом 4:1.

Команды до начала встречи располагались в зоне вылета. Но если наши футболисты до этой встречи смогли набрать только шесть очков, то у их оппонентов было целых восемь. Поэтому матч обещал быть не простым.

На 37 минуте игрок воронежской команды Михаил Петрусев открыл счет мощным ударом слета. Уже во втором тайте на 50 минуте преимущество удвоил Руслана Коряна, которого разрезающей передачей партнеры вывели один на один с голкипером «Текстильщика».

На 59 минуте все могло поменять: капитан «Текстильщика», Евгений Попов, получил право пробить пенальти, но не воспользовался им - воронежцев спас голкипер Станислав Бучнев. Буквально через шесть минут Артур Рябокобыленко вышел один на один и довел счет до разгромного - 3:0.

На 70 минуте хозяева поля отквитали один мяч, но продолжить свой наступательный порыв у них не получилось - вскоре был удален один из игроков «Текстильщика» за вторую желтую карточку. Точку в игре поставил Роман Воробьев, который и установил финальный счет - 4:1 в пользу воронежского «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU