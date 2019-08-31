В Воронеже нашли невредимой пропавшую 12-летнюю девочку
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» 31 августа сообщили о том, что 12-летняя Екатерина Н. жива. Напомним, девочка ушла из дома в Коминтерновском районе 25 августа и с тех пор ни с кем не выходила на связь. К поискам школьницы, кроме волонтеров, подключились полицейские и сотрудники Следственного комитета.
К счастью, все обошлось - девочку удалось найти невредимой. О причинах, почему ребенок вдруг решил уйти в неизвестном направлении не сообщается, как и о том, где она провела практически неделю. Отметим лишь, что этим летом участились случаи пропажи детей при чем как и из благополучных семей, так и имеющих определенные трудности.
ИСТОЧНИК KP.RU