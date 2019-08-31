2019-08-31T14:49:52+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежа на 104 тысячи рублей обманул директор строительной фирмы

Хотя мошенник, скорее всего, к строительству не имеет никакого отношения
Олег ИВАНОВ
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Мошенники - еще те сказочникиМошенники - еще те сказочникиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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61-летней жительнице Центрального района позвонил незнакомец и представился директором строительной фирмы. Мужчина сообщил, что хочет арендовать жилье для своих сотрудников, которые направляются в Воронеж в командировку.

Собеседник попросил реквизиты банковской карты и код с обратной стороны, мотивировав это тем, что ему необходимо выполнить банковский перевод и за свои расходы отчитаться в налоговый орган. Женщина поверила мошеннику, после чего с ее карты «пропали» 104 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств и любых комбинаций цифр и кодов. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники, - предупреждают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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