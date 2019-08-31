В Воронежской области 11-летнего водителя мопеда госпитализировали после ДТП

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-31T13:53:46+03:00

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В селе Михайловка Павловского района 11-летнего мальчика с закрытой черепно-мозговая травмой, сотрясением головного мозга и переломами госпитализировали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, маленький водитель на мопеде «Зид» не предоставил преимущества мопеду Motoland Alpha RX - им управлял 19-летний местный житель. Старший водитель ехал по главной дороге - он также пострадал в аварии. ДТП случилось 30 августа в 17:10. Сейчас инспекторам предстоит установить детали происшествия.

Отметим, что в Воронежской области за сутки зарегистрировано 148 ДТП, из них в областном центре – 101, на федеральных трассах – 15 , в районах области – 32.В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU