В Воронеже прямо в магазине грабитель вырвал деньги из рук пенсионера
В одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Олеко Дундича, 66-летнего жителя Советского района незнакомец вырвал из рук около двух тысяч рублей и убежал. При этом все произошло, когда пенсионер уже подошел к кассе, чтобы оплатить покупки.
Пожилой мужчина попытался самостоятельно догнать грабителя, но, в силу возраста, не смог и обратился за помощью в полицию.
- Участковые изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев происшествия и установили приметы подозреваемого. Ранее судимого за грабеж 34-летнего воронежца полицейские задержали по месту жительства его гражданской супруги на территории Ленинского района, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В отделе полиции мужчина ответил, что потратил деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU