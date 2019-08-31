2019-08-31T12:44:34+03:00
Происшествия

В Воронеже прямо в магазине грабитель вырвал деньги из рук пенсионера

Полицейским удалось найти преступника у его гражданской жены
Олег ИВАНОВ
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В одном из продуктовых магазинов, расположенных на улице Олеко Дундича, 66-летнего жителя Советского района незнакомец вырвал из рук около двух тысяч рублей и убежал. При этом все произошло, когда пенсионер уже подошел к кассе, чтобы оплатить покупки.

Пожилой мужчина попытался самостоятельно догнать грабителя, но, в силу возраста, не смог и обратился за помощью в полицию.

- Участковые изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев происшествия и установили приметы подозреваемого. Ранее судимого за грабеж 34-летнего воронежца полицейские задержали по месту жительства его гражданской супруги на территории Ленинского района, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В отделе полиции мужчина ответил, что потратил деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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