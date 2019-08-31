2019-08-31T12:36:25+03:00
Общество

В Воронеже определились с подрядчиком, который займется консервацией Ротонды

Со второй попытки контракт удалось заключить
Олег ИВАНОВ
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30 августа стали известны итоги повторного аукциона30 августа стали известны итоги повторного аукционаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- В Воронеже состоялись торги. Определен подрядчик, который займется консервацией Ротонды. Процесс вошел в активную фазу. Все работы должны быть завершены к 75-летию Великой Победы. Ротонда - уникальный памятник- руинированный фрагмент здания, который является свидетелем страшных боев. Таких в России - по пальцам перечесть, - сообщил на своей странице в Instagram депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

30 августа стали известны итоги повторного аукциона: контракт заключат с ООО «Фирма «ВиС». Напомним, первый аукцион признали несостоявшимся: единственный участник подал документацию, не соответствующую требованиям торгов. Согласно госконтракту, за цену не более 17,7 млн рублей подрядчик должен был до 1 мая 2020 года подготовить объект к работам, затем приступить к консервации и благоустроить прилегающую территорию памятника истории. Теперь же участников было двое.

Тем не менее работами займется именно «Фирма «ВиС». Заявку ООО «Степс» признали не соответствующей. Подрядчик обязался выполнить всю работу за 17,57 млн рублей. Сделать предстоит не мало: в частности, на втором этаже Ротонды планируют установить защитное покрытие для предотвращения скоплений осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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