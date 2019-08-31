В Воронеже не выделили обещанный автобус ученикам новой школы в микрорайоне «Озерки»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-31T11:23:32+03:00

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Первый учебный год для некоторых родителей учеников новой школы в микрорайоне «Озерки» на улице Ильюшина, 13, начинается с волнений о том, как же их мальчишки и девчонки вообще будут добираться до учебного заведения. Напомним, школа рассчитана на 1224 ученика.

Дело в том, что для маленьких жителей таких микрорайонов, в частности, как «Нефтебаза», предполагалось еще на стадии строительства школы решить вопрос с подвозом. Однако в городской администрации отмечают, что пока школьный автобус запустить не получается. Машины есть, но надзорные органы не согласовывают схему движения. Так что ученикам предлагают первое время добираться до школы на общественном транспорте.

- Может ли первоклассник сам сесть на 65 автобус и, доехав до остановки «Озерки», дойти до школы? - возмущается местная жительница Евгения Клесова.

- Сама лично видела как 65 маршрут разворачивается у «Озерков» и не заезжает на «Нефтебазу». А некоторые люди вообще говорят что водители посылают куда по дальше, когда у них спрашивают: «До «Нефтебазы» едет?», - отмечает Катерина Колесова.

Расстояние от микрорайона «Нефтебаза» до школы №104, конечно, не самое большое, но дорога там не самая благоустроенная, а местные жители и вовсе называют ее опасной. Так что отпускать детей, особенно младшеклассников, одних они попросту боятся. Есть, по мнению местных жителей и другие проблемы:

- Пешеходный переход хоть регулируемый, но он совершенно не безопасный для детей, потому что это окружная трасса и там машины «летают», еще и выезжают со всех сторон, - отметила Полина Степаненко.

- Связность района «Нефтебазы» с микрорайоном «Озерки», где вводится в эксплуатацию новая школа, обеспечивается маршрутом 65 (20 единиц подвижного состава, которые могут обеспечивать интервал движения в 5 минут в пиковое время). В дневное время в условиях отсутствия пассажиропотока интервал (по наблюдениям с выездом на место) составляет 15 минут, - ответил в соцсетях глава управления информации мэрии Воронежа Никита Чеботарев. - До начала учебного года предприятие-перевозчик проинструктировано о необходимости соблюдать выпуск подвижного состава на линию для соблюдения графика. С начала учебного года будет осуществляться контроль работниками МБУ «ЦОДД». У микрорайона «Озерки» установлен остановочный павильон, обустроен регулируемый пешеходный переход для безопасности (зелёный свет для пешеходов включается кнопкой), обустроены тротуары вдоль дороги к школе.

Уже проработаны пути следования новых маршрутов общественного транспорта из разных мест города до микрорайона Озерки. Однако необходимо получить согласование схем движения у надзорных органов. В ближайшее время должны появиться еще четыре маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU