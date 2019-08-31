Воронежцы выступили с петицией против строительства Олимпийского бульвара

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-31T09:20:17+03:00

Хотя без такой дороги новый район просто не сможет обойтись Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Воронежцы на портале Change.org создали петицию, адресованную Городской думе, с требованием «изменить проект строительства дороги через парк по полям ВГЛТА». Речь идет магистрали, которая должна связать улицы Шишкова и Тимирязева. К 31 августа данное обращение подписало уже более 200 человек.

- Идет губительная вырубка парка, который является единственным местом отдыха воронежцев. Эта дорога погубит два района. Просим отменить строительство дороги в этом районе, она негативно повлияет на экологию. На полях студенты занимаются аграрным делом. Как это будет выглядеть, если вокруг будет магистраль в четыре полосы. Мы против строительства дороги в экологической зоне Воронежа, - подчеркнула автор петиции Татьяна Мещерякова.

Напомним, новую дорогу предполагают сделать четырехполосной, длина ее будет 2,7 километра. Ехать по ней можно будет со средней скоростью 70 км/час. На этом участке Коминтерновского района в последнее время появилось много новых жилых домов. И без новой дороги, как отмечали в мэрии, разгрузить улицу Шишкова невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU