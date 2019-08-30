2019-08-30T19:25:11+03:00
Общество

В Советском районе Воронежа проверили коллектор после сообщения о сливах отходов в ливневку

О нарушениях использования объектов рассказали местные жители
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж».Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж».
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На улице Песчаной в Советском районе Воронежа специалисты «РВК-Воронеж» проверили коллекторы. Специалисты выехали на место после сообщения местных жителей о сливах промышленных отходов в ливневку. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала в пятницу, 30 августа.

- Водоканал не обслуживает ливневую канализацию. Тем не менее, мы встретились с жителями, которые подтверждают факты нарушения законодательства, запрещающего несанкционированное использование объектов канализации для слива неочищенных промышленных стоков. Для этого используется открытый лоток, врезанный в основной ливневой коллектор, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

Специалисты напоминают о правилах пользования системой канализации. Слив промышленных и бытовых стоков производится в точках, специально оборудованных для этих целей. Пункты, которые предназначаются для слива ЖБО, должны быть окружены по периметру забором не менее трех метров, оснащены камерой видео-фиксации и гидрозатвором, чтобы не допускать контакт токсичных стоков с атмосферой, иметь возможность отбора проб и лабораторного контроля. Кроме того, организации и лица, осуществляющие слив жидких бытовых отходов в систему канализации, обязаны заключить соответствующий договор с водоканалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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