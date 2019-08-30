2019-08-30T18:53:52+03:00
Общество

В Воронеже новые детские сады и школы обеспечили энергоснабжением к учебному году

Работы завершили раньше срока
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба филиала «Россети Центр Воронежэнерго».Фото: пресс-служба филиала «Россети Центр Воронежэнерго».
Изменить размер текста:

В Воронеже три новые школы и семь детских садов подключили к электрическим сетям. Об этом сообщили в пресс-службефилиала «Россети Центр Воронежэнерго» в пятницу, 30 августа. Работы проводились в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда».

Новый детский сад в Семилуках примет 220 детей. Для обеспечения дошкольного учреждения электричеством специалисты построили подстанцию мощностью 2*250 кВА, проложили две кабельно-воздушные линии протяженностью 3,2 км, а также смонтировали участок распределительной сети 0,4 кВ.

В воронежском микрорайоне Боровое этой осенью откроются сразу два детских образовательных учреждения: детский сад на 280 мест и школа на 1101 место. Для того, чтобы обеспечить ее электричеством, энергетики выполнили реконструкцию подстанции ПС № 23, построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА, а также проложили 4 км кабельно-воздушной линии электропередач.

Новая школа в Железнодорожном районе, которая примет 1224 ребенка также обеспечена электричеством.

А в поселке Отрадное Новоусманского района, при выполнении работ по подключению к электросетям школы-новостройки, на вновь построенных линиях электропередачи были установлены реклоузеры. Высокотехнологичные устройства позволяют автоматизировать процесс поиска и локализации повреждений на воздушных линиях, а также обеспечивают, в случае необходимости, автоматический ввод резервного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежскую область заехали путешественники, которые на самокатах едут с Урала в Дубай
В Воронеже автохам загородил своей машиной дорогу в лес
В Советском районе Воронежа проверили коллектор после сообщения о сливах отходов в ливневку
В Воронеже закрыли кулинарную лавку из-за возможных отравлений
В доме с мезонином в центре Воронежа убрали граффити и вставили стекла
В Воронеже с поличным задержали карманника
В воронежский храм из Франции доставят частицы мощей Георгия Победоносца
В Воронеже в 16 домах Железнодорожного района горячую воду отключат на целый месяц
В Воронеже поймали серийного угонщика велосипедов, хваставшегося своими успехами
В Воронеже пропала 36-летняя женщина
В Воронеже из-за шума прекратили ночную работу «Пятерочки»
В Воронежской области двое парней угнали машину, чтобы съездить в гости
Воронежский комик поборется за три миллиона в «Открытом микрофоне»
В Воронеже появились фальшивые футбольные школы «Факела»
Воронежская станция переливания крови проведет выездные донорские акции
Воронежцы заявили в Интернете, что не хотят ярмарки на улице Димитрова
Мастер маникюра из Воронежа стала героиней нового комедийного фильма
Около двухсот человек в Воронежской области в этом году подхватили коклюшную инфекцию