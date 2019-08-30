В Воронеже новые детские сады и школы обеспечили энергоснабжением к учебному году

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-30T18:53:52+03:00

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В Воронеже три новые школы и семь детских садов подключили к электрическим сетям. Об этом сообщили в пресс-службефилиала «Россети Центр Воронежэнерго» в пятницу, 30 августа. Работы проводились в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда».

Новый детский сад в Семилуках примет 220 детей. Для обеспечения дошкольного учреждения электричеством специалисты построили подстанцию мощностью 2*250 кВА, проложили две кабельно-воздушные линии протяженностью 3,2 км, а также смонтировали участок распределительной сети 0,4 кВ.

В воронежском микрорайоне Боровое этой осенью откроются сразу два детских образовательных учреждения: детский сад на 280 мест и школа на 1101 место. Для того, чтобы обеспечить ее электричеством, энергетики выполнили реконструкцию подстанции ПС № 23, построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА, а также проложили 4 км кабельно-воздушной линии электропередач.

Новая школа в Железнодорожном районе, которая примет 1224 ребенка также обеспечена электричеством.

А в поселке Отрадное Новоусманского района, при выполнении работ по подключению к электросетям школы-новостройки, на вновь построенных линиях электропередачи были установлены реклоузеры. Высокотехнологичные устройства позволяют автоматизировать процесс поиска и локализации повреждений на воздушных линиях, а также обеспечивают, в случае необходимости, автоматический ввод резервного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU