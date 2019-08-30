В Воронеже закрыли кулинарную лавку из-за возможных отравлений
В Воронеже на 14 суток закрыли кулинарную лавку в микрорайоне Жилой массив Олимпийский, дом 3. В заведении нашли нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в изготовлении и оборотоспособности продуктов и продовольственного сырья, которые могли стать, причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний.
Суд привлек ООО «Триумф» к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Деятельность организации приостановили до полного устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU