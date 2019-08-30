2019-08-30T17:53:31+03:00
Общество

В доме с мезонином в центре Воронежа убрали граффити и вставили стекла

В управе Центрального района обещали и дальше оперативно устранять выходки вандалов [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так Дом с мезонином выглядит сейчас.Так Дом с мезонином выглядит сейчас.Фото: предоставлено управой Центрального района Воронежа.
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Усадьба Плотникова (улица Никитинская, 2), больше известная как Дом с мезонином, в пятницу, 30 августа, преобразилась. В здании вставили стекла и убрали на редкость безобразные граффити, «украшавшие» ее очень долго.

Проклятием этого дома стало то, что он является объектом культурного наследия. Следить за порядком в нем не нашлось желающих – слишком много процедур согласования требует изменение каждой мелочи в историческом здании. В итоге дом ветшал, стекла выбили, стены исписали надписями, в том числе и нецензурными. К примеру, неприличное слово появилось прямо над табличкой о том, что здание находится под охраной государства.

Таким дом был совсем недавно. Фото: предоставлено управой Центрального района Воронежа.

Таким дом был совсем недавно.Фото: предоставлено управой Центрального района Воронежа.

- Мы все-таки решили привести в порядок хотя бы внешний облик дома, - рассказали в управе Центрального района Воронежа. – Закрасили стены, вроде бы попали в тон - кажется, что жуткие граффити просто исчезли. Сотрудники управляющей компании вставили разбитые стекла. Если и дальше вандалы будут портить вид усадьбы Плотникова, собираемся и дальше устранять последствия их набегов. И все же большая просьба – оставьте дом в покое, ведь это практически самый центр, лицо города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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