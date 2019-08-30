2019-08-30T17:43:30+03:00
Происшествия

В Воронеже с поличным задержали карманника

Мужчина вытащил у девушки кошелек в маршрутке
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже с поличным задержали 45-летнего карманника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 30 августа.

Накануне на Ленинском проспекте местный житель зашел в маршрутку. Во время движения транспора он вытащил из рюкзака 21-летней девушки кошелек с деньгами. Внутри было около одной тысячи рублей. При попытке скрыться его задержали оперативники. В отделе полиции мужчина признал свою вину. Воронежца уже не раз судили за аналогичные преступления.

В настоящее время на горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежскую область заехали путешественники, которые на самокатах едут с Урала в Дубай
В Воронеже автохам загородил своей машиной дорогу в лес
В Советском районе Воронежа проверили коллектор после сообщения о сливах отходов в ливневку
В Воронеже новые детские сады и школы обеспечили энергоснабжением к учебному году
В Воронеже закрыли кулинарную лавку из-за возможных отравлений
В доме с мезонином в центре Воронежа убрали граффити и вставили стекла
В воронежский храм из Франции доставят частицы мощей Георгия Победоносца
В Воронеже в 16 домах Железнодорожного района горячую воду отключат на целый месяц
В Воронеже поймали серийного угонщика велосипедов, хваставшегося своими успехами
В Воронеже пропала 36-летняя женщина
В Воронеже из-за шума прекратили ночную работу «Пятерочки»
В Воронежской области двое парней угнали машину, чтобы съездить в гости
Воронежский комик поборется за три миллиона в «Открытом микрофоне»
В Воронеже появились фальшивые футбольные школы «Факела»
Воронежская станция переливания крови проведет выездные донорские акции
Воронежцы заявили в Интернете, что не хотят ярмарки на улице Димитрова
Мастер маникюра из Воронежа стала героиней нового комедийного фильма
Около двухсот человек в Воронежской области в этом году подхватили коклюшную инфекцию