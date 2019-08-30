В Воронеже с поличным задержали карманника

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-30T17:43:30+03:00

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В Воронеже с поличным задержали 45-летнего карманника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 30 августа.

Накануне на Ленинском проспекте местный житель зашел в маршрутку. Во время движения транспора он вытащил из рюкзака 21-летней девушки кошелек с деньгами. Внутри было около одной тысячи рублей. При попытке скрыться его задержали оперативники. В отделе полиции мужчина признал свою вину. Воронежца уже не раз судили за аналогичные преступления.

В настоящее время на горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU