В Воронеже поймали серийного угонщика велосипедов, хваставшегося своими успехами

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-30T16:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Воронеже участковый отдела полиции № 8 заметил двух мужчин, которые громко беседовали между собой. Один из них эмоционально рассказывал приятелю, как украл несколько велосипедов. Сотрудник тут же и задержал хвастуна.

Оказалось, что этот 31-летний воронежец ранее не раз был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. В отделе полиции, он признался, что воровал из подъездов многоквартирных домов велосипеды. Мужчина просто перекусывал тросы. Сами транспортные средства он продавал приятелям или случайным людям на рынках.

Полицейские изъяли у вора четыре велосипеда. Однако он причастен как минимум к десяти подобным преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас угонщик находится в изоляторе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU