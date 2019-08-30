2019-08-30T16:47:21+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного угонщика велосипедов, хваставшегося своими успехами

Его разговор на улице подслушал местный участковый
Олег ИВАНОВ
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На днях в Воронеже участковый отдела полиции № 8 заметил двух мужчин, которые громко беседовали между собой. Один из них эмоционально рассказывал приятелю, как украл несколько велосипедов. Сотрудник тут же и задержал хвастуна.

Оказалось, что этот 31-летний воронежец ранее не раз был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. В отделе полиции, он признался, что воровал из подъездов многоквартирных домов велосипеды. Мужчина просто перекусывал тросы. Сами транспортные средства он продавал приятелям или случайным людям на рынках.

Полицейские изъяли у вора четыре велосипеда. Однако он причастен как минимум к десяти подобным преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас угонщик находится в изоляторе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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