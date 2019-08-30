Мастер маникюра из Воронежа стала героиней нового комедийного фильма

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-30T16:20:30+03:00

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Мастер маникюра из Воронежа стала героиней новой российской комедии «Марафон Желаний». Главную роль в фильме сыграла Аглая Тарасова, известная по сериалу «Интерны» и мелодраме «Лед». Также зрители увидят на экранах таких актеров и блогеров, как Екатерина Варнава, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Павел Деревянко и многих других. Картина выйдет в прокат только в январе, но трейлер уже появился в Сети.

«Марафон Желаний» - это романтическая комедия про девушку Марину из столицы Черноземья. Она летит в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный шанс на счастье и свадьбу - прибыть туда в течение 24 часов. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в ее планы. Режиссер фильма - Дарья Чаруша. Это ее первый полный метр. Почему героиней стала именно девушка из Воронежа, остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU