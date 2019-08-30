2019-08-30T14:46:22+03:00
Общество

Только под лупой: в Воронеже нашли одну из самых маленьких квартир России

Аналитики изучили предложения застройщиков
Виктор ПАВЛОВ
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Как же так: дома - растут, а квартиры - уменьшаются?Как же так: дома - растут, а квартиры - уменьшаются?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики портала "Циан" нашли самые маленькие квартиры России. В пятерку попал жилой комплекс из Воронежа. Надо отметить, что эксперты выбирали дома, которые либо еще строятся, либо сданы менее пяти лет назад. (Вероятно, в бараках 40-х годов постройки можно найти квартиры еще меньше...)

Самый компактный лот в новостройках России выставлен на продажу в Москве. Это апартаменты площадью 14,3 кв. м за 4,67 млн рублей. В Жилищном Кодексе РФ значится: человек должен иметь в собственности не менее 12 кв. м., а потому - никаких нарушений. На втором месте - Калининградская область, где квартира имеет метраж 15 кв. м. Эта студия стоит 640 тыс. рублей. На третьей строчке - Башкортостан. Квартира площадью 15,78 кв. м. продается за 1,02 млн рублей.

Наконец, на четвертом месте - Воронеж. Квартира площадью 16,7 кв. м продается в комплексе "Интурист" в Левобережном районе. В черновом варианте отделки она оценена в 639 тыс. рублей. Застройщик позиционировал этот комплекс как жилье для студентов. У риэлторов были другие мнения.

Замыкает пятерку Алтайский край. Квартиру площадью 16,97 кв. м там можно купить за 1,12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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