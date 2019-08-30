Сборная Воронежской области привезла 8 медалей со всероссийских соревнований по бадминтону
Воронежские спортсмены показали высокий результат на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Ребята привезли восемь медалей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
VI «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина» проходил в Саратове с 18 по 25 августа. В них приняли участие 199 спортсменов из 14 регионов России. Сборная команда Воронежской области была сформирована из числа сильнейших спортсменов МБУДО ДЮСШ № 21.
Результаты спортсменов:
в мужской парной категории:
1 место - Глеб Агеенко и Михаил Лебедев;
в мужском одиночном разряде до 13 лет:
1 место - Иван Апостолюк;
в мужском парном разряде до 13 лет:
3 место - Иван Апостолюк;
в мужском одиночном разряде до 17 лет:
2 место - Михаил Карташов;
в смешанном парном разряде до 17 лет:
2 место - Михаил Карташов и Мария Апостолюк;
в мужском парном разряде до 19 лет:
3 место - Михаил Карташов.
ИСТОЧНИК KP.RU