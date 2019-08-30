2019-08-30T12:39:09+03:00
Спорт

Сборная Воронежской области привезла 8 медалей со всероссийских соревнований по бадминтону

«Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина» проходил в Саратове
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта МБУДО ДЮСШ № 21.Фото: с сайта МБУДО ДЮСШ № 21.
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Воронежские спортсмены показали высокий результат на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Ребята привезли восемь медалей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

VI «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина» проходил в Саратове с 18 по 25 августа. В них приняли участие 199 спортсменов из 14 регионов России. Сборная команда Воронежской области была сформирована из числа сильнейших спортсменов МБУДО ДЮСШ № 21.

Результаты спортсменов:

в мужской парной категории:

1 место - Глеб Агеенко и Михаил Лебедев;

в мужском одиночном разряде до 13 лет:

1 место - Иван Апостолюк;

в мужском парном разряде до 13 лет:

3 место - Иван Апостолюк;

в мужском одиночном разряде до 17 лет:

2 место - Михаил Карташов;

в смешанном парном разряде до 17 лет:

2 место - Михаил Карташов и Мария Апостолюк;

в мужском парном разряде до 19 лет:

3 место - Михаил Карташов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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