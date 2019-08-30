2019-08-30T12:34:26+03:00
Происшествия

Воронежская строительная компания задолжала сотрудникам 3 миллиона рублей

Зарплату не получили 80 работников
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Около 3 млн. рублей задолжала своим сотрудникам фирма из Воронежской области. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ. 80 работников компании недополучили зарплату. Речь идет о бобровской строительной компании "Вудвилль", которая полгода назад была признана банкротом.

- С марта по 1 июля руководство ООО "Вудвилль" умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату, - сообщают следователи. - Принимаются исчерпывающие меры, направленные на возмещение всей имеющейся задолженности.

Эта история стала поводом для заведения уголовного дела. Ответственным грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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