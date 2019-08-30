В Воронеже назначили нового главу управы Ленинского района

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-30T12:53:26+03:00

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил на рабочем совещании о назначении главой управы Ленинского района Сергея Ситникова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя регионального управления судебного департамента. Сергей Александрович приступит к работе со 2 сентября.

Напомним, должность стала вакантной после ухода Сергея Корчевникова в правительство Воронежской области, где он с 1 июля работает руководителем департамента предпринимательства и торговли. Последние два летних месяца и.о. главы управы Ленинского района был Виталий Поздняков.

– Перед руководителем управы района стоят не только текущие задачи, которые надо решить в рамках выделенного финансирования. Необходимо также прилагать все усилия для улучшения благоустройства вверенных территорий – в том числе и в рамках реализации механизмов муниципально-частного партнерства. Уверен, что ваш многолетний опыт работы и на государственной службе, и в крупном бизнесе, умение взаимодействовать с людьми, с большими коллективами вам в этом помогут, – отметил Вадим Кстенин, обратившись к Сергею Ситникову.

Справка «КП»

Сергей Ситников родился 27 сентября 1965 года в Панинском районе. Имеет три высших образования: в 1989 году окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (офицер с высшим военным специальным образованием, преподаватель начального военного обучения), в 1998-м - академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации (офицер оперативно-тактического уровня), в 2004 году – Воронежский экономико-правовой институт (юрист).

Начал работать в 1983 году на ВАСО, где был слесарем-сборщиком летательных аппаратов. Воронеж. 16 лет служил в армии. С 2000 по 2006 годы работал в системе Министерства юстиции Российской Федерации (начав со специалиста 1 категории, дорос до начальника отдела государственной службы и кадров).

В 2006-2015 годах работал заместителем генерального директора по управлению персоналом и социальным программам ОАО «Воронежнефтепродукт». В 2016 году управлял кадровой политикой в ДОАО «Газпроектинжиниринг» в должности начальника управления по работе с персоналом. В 2017-2019 годах работал в Управлении Судебного департамента в Воронежской области (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации) заместителем начальника отдела кадров, государственной службы и противодействия коррупции, начальником отдела, заместителем руководителя управления - начальником отдела государственной службы и кадрового обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU