2019-08-30T11:40:38+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области попытался поймать попутку и лишился гаджета

Он не поладил с пассажиром "Мазды"
Виктор ПАВЛОВ
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Эта история произошла в Рамонском районе. 35-летний подвыпивший мужчина вышел на трассу у поселка Солнечный, чтобы остановить попутку. Как назло, пассажира никто брать не хотел.

На горизонте появилась "Мазда-3". Наш герой начал так махать руками, что задел машину. Водитель остановился, но вовсе не затем, чтобы подобрать попутчика. Из "Мазды" вывалился 42-летний пассажир (как отмечают полицейские, тоже нетрезвый), который потребовал извинений от прохожего: якобы тот мог повредить машину. 35-летний ответил довольно грубо.

Тогда пассажир "Мазды" погнался за оппонентом, выкрикивая угрозы. По соседству был магазинчик. Беглец заскочил туда, но споткнулся и упал. Из кармана вывалились планшетный компьютер и наушники. Преследователь схватил технику и умчался.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили владельца автомобиля "Мазда-3" и вышли на подозреваемого. Его задержали, украденные предметы изъяли, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

42-летний будет отвечать в суде за грабеж, ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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