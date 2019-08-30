Под Воронежем кроссовер насмерть сбил неизвестного пешехода

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-30T10:34:15+03:00

На вид мужчине около 40 лет

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Смертельная авария произошла вчера, 29 августа, на трассе М-4 "Дон" в Каширском районе. ДТП случилось примерно в 21.20 вблизи поселка Ильича.

34-летний житель Тульской области, который ехал за рулем кроссовера "Хендэ-Туксан", по неизвестным причинам не справился с управлением и сбил пешехода. Последний скончался на месте происшествия от полученных травм. Пешехода еще не опознали. На вид ему было около 40 лет.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Добавим, что в регионе за сутки зарегистрировано 143 ДТП, из них в Воронеже - 84, на федеральных трассах - 12, в районах - 47. Травмы на дорогах получили 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU