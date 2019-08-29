2019-08-29T18:29:24+03:00
Общество

В Воронеже на Петровской набережной не будет многоэтажек

Такой вывод следует из постановления, подписанного мэром города
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Петровская набережная в районе Адмиралтейской площади.Петровская набережная в районе Адмиралтейской площади.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

На сайте мэрии опубликовали постановление от 23 августа, подписанное главой Воронежа Вадимом Кстениным. Из него следует, что на Петровской набережной не будет домов выше девяти этажей.

Ранее на одном из совещаний губернатор Александр Гусев категорично сказал, что на Петровской набережной и располагающемся неподалеку от нее острове не должно быть и не будет.

На данный момент разработали три сценария развития Петровской набережной: городской, уникальный и рекреационный. Эти работы проводили специалисты Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», располагающегося в Москве. За это организации заплатили 3,9 миллиона рублей.

Сотрудники московского ООО «Агентство стратегического развития «Центр» должны организовать конкурс среди российских архитекторов на разработку концепции развития Петровской набережной. На это выделили 6,59 млн рублей из областного бюджета. Конкурс нужно провести до 13 декабря 2019 года.

Таким образом, идет, в основном, мыслительная работа, в конкретику пока не превратившаяся. Хорошо уже то, что вид на Воронежское море, хотя в последнее время и довольно зеленое, не будут заслонять многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем задержали пожилого наркокурьера, который вез крупную партию героина
В Воронежской области парень забил до смерти мужчину, назвавшего его халявщиком
Под Воронежем в конно-спортивном комплексе нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Воронеже «Мерседес» протаранил мебельный салон
Воронежцы: «Деревья в Северном лесу просто спилят без восстановления»
Очевидцы: «В Воронеже мужчина умер от укуса осы»
Собутыльники отобрали у воронежца телефон
В Воронеже пройдет "папский" день
Жительница Воронежской области подожгла соседке сарай из ревности
В Воронеже хулиганы обстреляли две машины
В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний
Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья
В Воронеже заметили гоночный грузовик известной команды «КАМАЗ-Мастер»
В воронежской мэрии пообещали сохранить стадион в Никольском
В Воронеже перенесли кассу театра оперы и балета
Воронежцам в музее покажут надписи на стенах
Расчистку реки Воронеж должны начать в 2021 году
В Воронеже появилась новая маршрутка
Житель Воронежской области перевел мошенникам 600 тыс "пошлины" за подарочный сертификат
Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек