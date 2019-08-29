В Воронеже на Петровской набережной не будет многоэтажек

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-29T18:29:24+03:00

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На сайте мэрии опубликовали постановление от 23 августа, подписанное главой Воронежа Вадимом Кстениным. Из него следует, что на Петровской набережной не будет домов выше девяти этажей.

Ранее на одном из совещаний губернатор Александр Гусев категорично сказал, что на Петровской набережной и располагающемся неподалеку от нее острове не должно быть и не будет.

На данный момент разработали три сценария развития Петровской набережной: городской, уникальный и рекреационный. Эти работы проводили специалисты Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», располагающегося в Москве. За это организации заплатили 3,9 миллиона рублей.

Сотрудники московского ООО «Агентство стратегического развития «Центр» должны организовать конкурс среди российских архитекторов на разработку концепции развития Петровской набережной. На это выделили 6,59 млн рублей из областного бюджета. Конкурс нужно провести до 13 декабря 2019 года.

Таким образом, идет, в основном, мыслительная работа, в конкретику пока не превратившаяся. Хорошо уже то, что вид на Воронежское море, хотя в последнее время и довольно зеленое, не будут заслонять многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU