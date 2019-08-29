2019-08-29T17:47:08+03:00
Происшествия

В Воронеже «Мерседес» протаранил мебельный салон

ДТП случилось в Отрожке
Юрий КОЗЛОВ
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В магазин заехала практически половина "Мерседеса".В магазин заехала практически половина "Мерседеса".Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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В четверг, 29 августа, около 6.20 у дома № 2 на улице Электровозной, недалеко от завода «Видеофон», водитель «Мерседеса» въехал прямо в здание мебельного салона. В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

В соцсетях, среди массы иронических комментариев, есть и сообщение Вано Черниковского, который утверждает, что видел похожий «Мерседес» на Ленинском проспекте на перекрестке с улицей Димитрова в три часа ночи. Якобы он несся с бешеной скоростью. Автор поста утверждает, что гнал он под 200 км/час и «как раз пошел на взлет в сторону Отрожки...». Также очевидцы сообщают, что сразу после ДТП номеров на «Мерседесе» не было, а когда приехали полицейские, они появились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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