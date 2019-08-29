В Воронеже «Мерседес» протаранил мебельный салон

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-29T17:47:08+03:00

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В четверг, 29 августа, около 6.20 у дома № 2 на улице Электровозной, недалеко от завода «Видеофон», водитель «Мерседеса» въехал прямо в здание мебельного салона. В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

В соцсетях, среди массы иронических комментариев, есть и сообщение Вано Черниковского, который утверждает, что видел похожий «Мерседес» на Ленинском проспекте на перекрестке с улицей Димитрова в три часа ночи. Якобы он несся с бешеной скоростью. Автор поста утверждает, что гнал он под 200 км/час и «как раз пошел на взлет в сторону Отрожки...». Также очевидцы сообщают, что сразу после ДТП номеров на «Мерседесе» не было, а когда приехали полицейские, они появились.

ИСТОЧНИК KP.RU