2019-08-29T18:55:02+03:00
Общество

Воронежцы: «Деревья в Северном лесу просто спилят без восстановления»

Горожане боятся, что территория будет застроена
Юлия ДИДЕНКО
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Дыры в деревьях достигают 10 сантиметров.Дыры в деревьях достигают 10 сантиметров.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на территории Северного леса прошло собрание активистов. Неравнодушные жители пришли показать, что объявленные на прошедшей пресс-конференции в Доме журналистов данные не соответствуют действительности.

Активисты не согласны с тем, что деревья гибнут только лишь от большой рекреационной нагрузки и корневой губки, захватившей лес. Они утверждают - состояние насаждений начало ухудшаться сразу после появления в них просверленных дыр. Кроме того, официально объявленное число пострадавших деревьев (141), по мнению местных жителей, не соответствует реальности. По их подсчетам, пострадало порядка 12-15 гектаров. С ними спорят специалисты, которые тоже пришли на собрание.

- Мы проводили проверку и выяснили, что деревья просверлены на 5-10 сантиметров. У сосны смола сразу же забивает такое. И даже при условии, что туда что-то впрыснули или всыпали, дерево не пострадает. Вещество попадет в сосуды, то есть неживые ткани, по которым движется вода. Живые ткани находятся глубже. Чтобы погубить такую территорию, необходимо было травить землю. Да и в ходе исследования никаких ядов мы не нашли, - рассказывает декан лесного факультета ВГЛТУ Анна Царалунга.

Исследователь считает, что просверлить деревья могли и в научных целях, чтобы узнать есть ли прирост коры, или антропогенная среда влияет на них слишком сильно.

- Если вы хотите сделать здесь хорошую лесопарковую зону, вам необходимо вырубить все больные деревья и тут же высадить новые сложные по своему составу насаждения. В таком состоянии все просто погибнет в ближайшее время, - говорит Анна Царалунга.

По последней информации, которой располагают жители Северного района, собственникам вручили предписание. Согласно документу, владельцы участков должны будут высадить новые насаждения взамен больных. Но горожан такой вариант не устраивает. Они боятся, что необязательный характер документа погубит легкие района и приведет к тому, что деревья просто спилят без их восстановления.

- Мы полностью согласны с тем, что необходимо обновить лес, но мы переживаем. Ведь если мы уберем их, освободится территория и собственники спокойно смогут ее застроить. Зачем им деревья, - делятся своими опасениями активисты.

Горожане будут продолжать писать во все инстанции. Они верят в спасение леса и готовы самостоятельно выйти на субботник, чтобы высадить новые деревья. Но позволят ли им?

ИСТОЧНИК KP.RU

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