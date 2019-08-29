В воронежской мэрии пообещали сохранить стадион в Никольском

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-29T15:04:13+03:00

Общественники утверждают, что если стадион уберут, спортивная жизнь в Никольском замрет. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

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В микрорайоне Никольское местные физкультурники бьют тревогу - из-за прокладки водных коммуникаций под угрозой находится единственный местный стадион. На нем есть футбольное поле, два тренировочных, спортплощадка. Там тренируются две взрослых и две детских команды, играют матчи дворового чемпионата микрорайона и регионального первенства по футболу.

Но этим летом физкультурников предупредили о том, что в 2020 году к местному детскому саду планируют сделать пристройку. И из-за этого понадобилось перенести коммуникации воронежской оросительной системы. Спортсменам сказали, что стадион перестанет существовать, и им нужно все оборудовать заново в другом месте. Они обратились с просьбой помочь в местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Под стадионом может пройти метровая труба высокого давления с защитной зоной в десять метров. А над трубой и в санитарной зоне нельзя размещать спортивные, социальные объекты, жилье. Тогда от спортивной жизни Никольского не останется и следа, - заявил, разобравшись в ситуации, руководитель регионального исполкома ОНФ Никита Панов.

В то же время в управлении информации мэрии Воронежа заверили, что стадион сохранят:

- Мы в курсе этой ситуации. Специалисты уже нашли соответствующее техническое решение, которое на данный момент находится в процессе согласования. Сделаем все для того, чтобы стадион не тронули.

ИСТОЧНИК KP.RU