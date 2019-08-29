2019-08-29T15:04:13+03:00
Общество

В воронежской мэрии пообещали сохранить стадион в Никольском

Его собирались снести, чтобы проложить большую трубу оросительной системы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Общественники утверждают, что если стадион уберут, спортивная жизнь в Никольском замрет.Общественники утверждают, что если стадион уберут, спортивная жизнь в Никольском замрет.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
Изменить размер текста:

В микрорайоне Никольское местные физкультурники бьют тревогу - из-за прокладки водных коммуникаций под угрозой находится единственный местный стадион. На нем есть футбольное поле, два тренировочных, спортплощадка. Там тренируются две взрослых и две детских команды, играют матчи дворового чемпионата микрорайона и регионального первенства по футболу.

Но этим летом физкультурников предупредили о том, что в 2020 году к местному детскому саду планируют сделать пристройку. И из-за этого понадобилось перенести коммуникации воронежской оросительной системы. Спортсменам сказали, что стадион перестанет существовать, и им нужно все оборудовать заново в другом месте. Они обратились с просьбой помочь в местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Под стадионом может пройти метровая труба высокого давления с защитной зоной в десять метров. А над трубой и в санитарной зоне нельзя размещать спортивные, социальные объекты, жилье. Тогда от спортивной жизни Никольского не останется и следа, - заявил, разобравшись в ситуации, руководитель регионального исполкома ОНФ Никита Панов.

В то же время в управлении информации мэрии Воронежа заверили, что стадион сохранят:

- Мы в курсе этой ситуации. Специалисты уже нашли соответствующее техническое решение, которое на данный момент находится в процессе согласования. Сделаем все для того, чтобы стадион не тронули.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы не верят в возрождение Северного леса руками собственников земель
Очевидцы: «В Воронеже мужчина умер от укуса осы»
Собутыльники отобрали у воронежца телефон
В Воронеже пройдет "папский" день
Жительница Воронежской области подожгла соседке сарай из ревности
В Воронеже хулиганы обстреляли две машины
В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний
Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья
В Воронеже заметили гоночный грузовик известной команды «КАМАЗ-Мастер»
В Воронеже перенесли кассу театра оперы и балета
Воронежцам в музее покажут надписи на стенах
Расчистку реки Воронеж должны начать в 2021 году
В Воронеже появилась новая маршрутка
Житель Воронежской области перевел мошенникам 600 тыс "пошлины" за подарочный сертификат
Первый звонок прозвенит в Воронежской области более чем для 25 тысяч первоклашек