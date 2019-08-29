2019-08-29T13:45:23+03:00
Общество

Расчистку реки Воронеж должны начать в 2021 году

До этого подобные работы стартуют на реке Средний Икорец
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Будет расчищен весь участок реки Воронеж от границы с Липецкой областью до впадения в реку ДонБудет расчищен весь участок реки Воронеж от границы с Липецкой областью до впадения в реку ДонФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области проведут расчистку двух рек – Воронеж и Средний Икорец. О реализации нацпроекта «Экология» рассказал Алексей Карякин, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Так, будет расчищен весь участок реки Воронеж от границы с Липецкой областью до впадения в реку Дон. В 2021 году должна начаться работа.

- Наши коллеги из Липецка уже несколько лет проводят работы, связанные с расчисткой реки Воронеж. Логично, чтобы мы продолжили то, что было начато. Эффект будет более значимым, если река будет очищена в полном объеме, - отметил Алексей Карякин. – Река Воронеж – это одна из самых главных наших водных артерий. 54 километра – это большое протяжение. Кроме того, она единственная снабжает водой наше водохранилище. Так что от качества этой реки зависит и качество воды, которая будет поступать к нам. В районе реки у нас много рекреационных объектов. Но, по мнению специалистов, она, к сожалению, в последнее время начала резко деградировать. Появились большие песчаные косы. В некоторых местах происходит зарастание.

Планируется и расчистка участка реки Средний Икорец протяженностью около 20 километров. Он проходит по двум районам – Лискинскому и Бобровскому. Достаточно много участков этой реки деградировали, пересохли и сильно заросли, что ухудшает водообмен. Уже разработан соответствующий проект, который получил положительные заключения в Министерстве водных ресурсов. В следующем году его начнут выполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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