В Воронеже активисты просят не разрушать стадион из-за стройки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-29T12:47:23+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Воронежской области просят правительство региона и администрацию города не разрушать единственный спортивный объект в в микрорайоне Никольское. Причиной земляных работ, которые уничтожают стадион, стал перенос коммуникаций оросительной системы.

В 2017 году с помощью неравнодушных людей площадку только восстановили.

- Мы своими силами оборудовали большое футбольное поле, два тренировочных, реанимировали спортгородок. Сейчас тренируем две взрослые и две детские команды, организовали чемпионат микрорайона по дворовому футболу. На нашей площадке ежегодно проходят матчи регионального первенства по футболу, - рассказал представитель спортивного общества «Никольское» Олег Сергеев.

Но этим летом муниципалитет заявил о масштабных земляных работах, которые затронут главное футбольное поле. В 2020 году к местному детсаду планируют сделать пристройку. И из-за этого понадобилось перенести коммуникации воронежской оросительной системы. Спортсменам предложили искать альтернативную площадку и заново создавать инфраструктуру.

Стадион, в который люди вложили много сил и средств, перестанет существовать. Под ним пройдет метровая труба высокого давления с защитной зоной в 10 метров. А над трубой и в санитарной зоне нельзя размещать спортивные, социальные объекты, жилье. Это ставит крест на соревнованиях, тренировках.

Общественники считают, что перенос мелиоративных коммуникаций не оправдан ни с технологической, ни с финансовых точек зрения. Сельхозпредприятия, для которых и создавали оросительную систему, уже два года ее не используют из-за высокой стоимости воды. Труба уже сильно изношена, на других участках она проходит через дворы жилых домов, что недопустимо.

Активисты предлагают задействовать для пристройки другой участок земли, что позволило бы сохранить не только стадион, но и спортивную зону дошкольного учреждения, на месте которой планируют возвести дополнительный корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU