Жительницу Воронежской области будут судить в военном суде за финансирование террористов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-29T11:25:41+03:00

Женщина перечислила 30 тыс за то, чтобы ее муж отправился воевать в Сирию

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В Московский окружной военный суд предают уголовное дело 28-летней жительницы поселка Таловая Воронежской области, обвиняемой в пособничестве террористам.

В ноябре 2015 года женщина, будучи в Реутове Московской области, перевел 31,5 тыс рублей гражданину, причастному к переправке на территорию Сирийской Арабской Республики людей для их последующего вступления в незаконные вооруженные формирования, подконтрольные международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Средства предназначались для организации выезда из нашей страны и последующего вовлечения ее супруга в эти формирования на территории Сирии.

Женщину поймали сотрудники УФСБ России по Воронежской области. За финансирование терроризма ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU