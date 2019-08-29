Жительницу Воронежа ограбили две «нищенки»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-29T10:49:55+03:00

Женщины просили помощи, а потом отобрали все деньги

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Не делай добра - не получишь зла. Желание помочь неимущим подвело жительницу Воронежа. К 34-летней даме на автопарковке на Московском проспекте подошли две женщины и попросили одолжить им денег. Неравнодушная автомобилистка открыла кошелек… и тут одна из просительниц выхватила лежащие в нем купюры и убежала. А вторая удерживала благодетельницу, препятствуя ей в попытке догнать похитительницу. Дама лишилась 10 тысяч рублей.

Но четко описала приметы преступниц, благодаря чему ближайший наряд полиции задержал похожих гражданок недалеко от места происшествия. В полиции задержанные 32 и 40-летние жительницы микрорайона Подгорное признались в грабеже.

Теперь им грозит до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU