В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-28T17:33:37+03:00

Тот просто списал средства с ее банковской карты

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С банковской карты 51-летней жительницы Лискинского района некто списал 11 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в полицию. Оказалось, что вором был ее же знакомый, у которого женщина гостила, когда приезжала в Воронеж.

Ранее судимого за имущественное преступление 44-летнего односельчанина сотрудники полиции задержали. В отделе полиции тот признался, что пока гостья отошла, он похитил из ее сумки банковскую карту. После этого мужчина отправился в банкомат и снял деньги, благо пин-код он и без того знал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»: мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU