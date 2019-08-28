В Воронеже женщина пришла в гости к приятелю и осталась без денег
С банковской карты 51-летней жительницы Лискинского района некто списал 11 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в полицию. Оказалось, что вором был ее же знакомый, у которого женщина гостила, когда приезжала в Воронеж.
Ранее судимого за имущественное преступление 44-летнего односельчанина сотрудники полиции задержали. В отделе полиции тот признался, что пока гостья отошла, он похитил из ее сумки банковскую карту. После этого мужчина отправился в банкомат и снял деньги, благо пин-код он и без того знал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»: мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU