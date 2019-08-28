Предприятие в Воронежской области задолжало сотрудникам 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-28T14:58:53+03:00

Без денег несколько месяцев оставались четыре работника

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С апреля по июль 2019 года руководство одной из коммерческих организаций Грибановского района Воронежской области не выплачивало зарплату четырем сотрудникам предприятия. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Как сообщают следователи, общая сумма задолженности составила более 300 тысяч рублей.

- Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности перед сотрудниками. Кроме того, следствию предстоит выяснить, имеется ли у предприятия задолженность перед другими работниками. Расследование уголовного дела продолжается - рассказала и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Андрикевич Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU