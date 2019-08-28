2019-08-28T14:38:30+03:00
Происшествия

Под Воронежем 17-летний парень хотел угнать «шестерку», но она заглохла прямо на дороге

Инцидент произошел в Семилукском районе
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилукском районе задержали 17-летнего угонщика. Парень захотел покататься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 28 августа.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа. Местный житель проходил по улице Железнодорожной в Семилуках и заметил припаркованный ВАЗ-2106. Вскрыв входную дверь авто подручными средствами, молодой человек пробрался в салон, запустил двигатель и уехал на нем. Спустя 300 метров транспортное средство заглохло, после чего юноша оставил его и скрылся. На утро, хозяин заметил пропажу и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль в кустах неподалеку от дома владельца. Поговорив с очевидцами, правоохранители выяснили, что сделать это мог 17-летний житель райцентра, который уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских. Молодой человек не стал отрицать своей вины.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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